«Для обычной жизни у меня есть пара ног. Для гандбола их больше нет». Константин Игропуло завершил спортивную карьеру

Российский гандболист завершил спортивную карьеру.

Об этом 35-летний спортсмен сообщил в своем-телеграм-канале. Также он опубликовал на YouTube видео-клип. Законодательство РФ не позволяет нам показать клип или дать на него прямую ссылку – на видео есть мат.

«Я больше не игрок!

Не знаю, какой сегодня день недели, число месяца или даже время года – все стало абсолютно неважным, когда я перестал играть в гандбол.

Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но моё здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть.

Мне не хотелось публиковать типовой текст под каруселью из архивных фотографий и таким образом подытожить долгие годы профессиональной карьеры. Однажды, слушая музыку, я понял, что смогу сделать это немного иначе, дабы попытаться полностью передать своё внутреннее состояние на сегодняшний день. Не считаю чем-то зазорным признаваться в том, что тебе иногда бывает очень #####.

Я сгораю, но хочу гореть, делясь своим теплом. В моем видео каждый сможет увидеть себя, точно также, как я услышал себя в песне Noize MC, которая стала основой моего месседжа.

Мое видео – утрированная метафора. И мне хочется верить, что мне удастся донести до вас то, что происходит внутри меня. Нет, я не пытаюсь вызвать к себе жалость, в конце концов, в судьбах людей случаются вещи и посерьезнее. Оглядываясь назад, я бы не стал ничего менять – абсолютно доволен своей историей. Но в то же время я не могу спокойно мириться с таким финалом.

Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено. Но это был не счастливый конец – появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали просто невыносимыми.

Знаете, на протяжении карьеры у меня всегда были неплохие по гандбольным меркам контракты. Но я никогда не играл исключительно ради денег. И сейчас я бы легко отдал все заработанное только ради того, чтобы играть.

Пандемия COVID-19 с одной стороны, вынудила меня, а с другой стороны помогла принять это сложное решение. Прошлый сезон завершился досрочно, и глядя на график нынешнего, понимаю, что физически выдержать такой рваный календарь было бы крайне сложно. Плюс ко всему эта ситуация не дает попрощаться с гандболом так, как мне бы этого хотелось, в полной мере – находясь перед трибунами, в компании своих гандбольных братьев. За свою карьеру, мне повезло завоевать множество наград, но все же главная из них – это люди, которых мне подарил спорт.

Я благодарен каждому, с кем мне посчастливилось идти рядом. Близкие люди и сейчас поддерживают меня. В клипе присутствую мои друзья, пусть и не у всех получилось оказаться на съемках. В лице близких мне друзей я говорю спасибо абсолютно всем людям, которые своей поддержкой, помогают мне смотреть любым трудностям в глаза с улыбкой.

Знаю, что многие люди считают меня разносторонним человеком. Но скажу вам откровенно, пробовать себя в чем-то новом гораздо легче при наличии основного рода деятельности, где ты успешен, которое вдохновляет и наполняет тебя. Гандбола у меня больше нет. Поэтому это видео мне далось с большим трудом, но я уверен, что только так, с помощью творчества, иронии и смеха, можно пройти любое испытание.

Я больше не игрок в гандбол. Но я остаюсь игроком в жизнь. Let’s play!» – написал Игропуло.

Константин Игропуло является участником Игр-2008 в Пекине, чемпионом Европы и бронзовым призером ЧМ по пляжному гандболу, победителем Лиги чемпионов и Кубка обладателей кубков. Он становился чемпионом России, Греции и Испании, а также выигрывал Кубок Германии.