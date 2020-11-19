Черчесов о травме Соболева: «Переписку с Федуном показывать не буду, но он обо всем знал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме форварда и словах генерального директора московского клуба .

– Оказалось, что Соболев был травмирован. Взаимодействие с клубом какое-то было? Зачем вызывать человека, который не играет из-за травмы?

– Для меня это такое же удивление, как и для вас.

Высказывания генерального директора – не знаю, это его личное высказывание или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдычем я был сам на переписке. И он все прекрасно знает. Если футболист готов играть и тренировался все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он встал...

Вот я сейчас встану – и у меня колено замкнет. Это вы виноваты, что ли? Такая ситуация. Леонид Арнольдыч все знал. Не знаю, почему это все вылезло. Меня не оскорбляет и не удивляет то, что они сказали, а что футболист молчит. Потому что футболист на сборе, мы каждого спрашиваем: как, что, чего. Он все тренировки провел вообще без проблем.

Кстати, игрок того же «Спартака» Зобнин перед игрой с Молдовой на разминке показал, что у него что-то побаливает, мы его освободили, он не был в заявке. И через два дня сыграл с Турцией великолепный матч. Так что мы никого не заставляем.

Переписку с Леонидом Арнольдычем я показывать не буду, но он прекрасно знал ситуацию, – сказал Черчесов в эфире .

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