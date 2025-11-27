Женская сборная России проиграла КНДР 2:5 в товарищеском матче. В прошлом году россиянки уступили Северной Корее и сыграли вничью

Женская сборная России проиграла КНДР в товарищеском матче.

Женская сборная России уступила Северной Корее со счетом 2:5 в товарищеском матче в Пхеньяне. В составе российской сборной голы забили Медея Жаркова и Анна Кожникова.

Российские футболистки проведут вторую товарищескую игру с командой КНДР 30 ноября.

В прошлом году Россия и КНДР провели две встречи. Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).

Команда КНДР занимает 10-е место в женском рейтинге ФИФА. Российская сборная располагается на 28-й строчке.