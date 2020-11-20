Симоне Индзаги: «Забили «Зениту» три гола, но могли забить и семь»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказался о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В этом году мы проделали хороший путь. Но до выхода из группы нам нужно набрать еще одно очко. «Брюгге» определенно не сдастся.
Мы провели прекрасный матч с «Зенитом», изначально находившимся в первой корзине. Игра показалась легкой, хотя таковой не была.
Мы забили три гола, но могли забить сегодня и семь. Сегодня почти все получалось. Мы всегда хотим играть в хороший футбол», – сказал Индзаги.