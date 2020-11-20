Симоне Индзаги: «Забили «Зениту» три гола, но могли забить и семь»

Главный тренер высказался о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом году мы проделали хороший путь. Но до выхода из группы нам нужно набрать еще одно очко. определенно не сдастся.

Мы провели прекрасный матч с , изначально находившимся в первой корзине. Игра показалась легкой, хотя таковой не была.

Мы забили три гола, но могли забить сегодня и семь. Сегодня почти все получалось. Мы всегда хотим играть в хороший футбол», – сказал Индзаги.