Нойер о пропущенном от «Арсенала» голе после выхода к центру поля: «Когда ты проигрываешь, нужно немного больше рисковать»

Мануэль Нойер объяснил свою ошибку в матче с «Арсеналом».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свою результативную ошибку в матче против «Арсенала » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

На 76-й минуте встречи «канониры» организовали контратаку. Габриэл Мартинелли пробросил мяч мимо Нойера, поднявшегося почти к центральному кругу, и убежал к пустым воротам, после чего установил окончательный счет в этом матче.

«Когда ты проигрываешь, это означает, что нужно немного больше рисковать. Пас [Эберечи Эзе] изначально был хорош, потому что на самом деле он не был направлен вглубь поля. Я уже видел, что Мартинелли бежит рядом с Йозуа [Киммихом] и к тому же немного быстрее, чем Йозуа . Тогда я понял, что это приведет к выходу один на один и даст отличный шанс.

Я попытался сыграть на опережение, но он хорошо с этим справился. Его [первое] касание имело решающее значение, после него я больше не мог добраться до мяча. Я понимал, что рискую», – сказал Нойер.