Черчесов о замене Гильерме: «Я же не сказал, что он ошибался. Он не выручил. Это наш вратарский сленг»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение заменить вратаря Гильерме в перерыве матча с Сербией (0:5).

– У каждого вратаря бывают такие дни, когда ничего не получается. Дали ему отдохнуть и прийти в себя. Думаю, это был правильный шаг.

– А вы не жалеете о своих словах после матча о том, что «Гильерме не спас, поэтому я его поменял»?

– Почему я должен жалеть об этом?

– Мне кажется, это сильный удар по вратарю, нет?

– Ну, слушайте, видите, я же перед вами сижу, не он. Поэтому, если вратарь не выручил, значит, он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался. Я сказал, что он не выручил. Это совершенно разные вещи.

Это наш вратарский сленг, может, вам это непонятно, – сказал Черчесов.

Черчесов о замене Гильерме в перерыве матча с Сербией: «Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил»