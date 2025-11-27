Шченсны о завершении и возобновлении карьеры: «Я не хотел играть только ради денег. Первый сезон в «Барсе» отыграл бесплатно – все деньги отдал «Юве» за расторжение контракта»
Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны заявил, что вернулся в футбол не ради денег.
Польский футболист завершил карьеру в августе 2024 года и возобновил ее в октябре, присоединившись к каталонскому клубу.
«Не то чтобы у меня не было страсти к футболу. Мне не нравились варианты, которые были на рассмотрении, даже несмотря на то, что клубы из топ-10 делали предложения. Дело было не в том, чтобы выбить зарплату повыше. Я не хотел продолжать играть только ради денег. Интуиция подсказывала мне сказать «нет». За три дня до объявления о завершении карьеры я даже поговорил с Левандовскому и сказал ему, что больше не хочу играть ни за какой клуб, если только это не «Барселона».
Когда он позвонил мне, то, вероятно, подозревал, что сможет убедить меня. Свой первый сезон я отыграл бесплатно. Сумма, которую я получил от «Барселоны», была именно той, которую я должен был вернуть «Юве» за досрочное расторжение контракта», – сказал Шченсны.