Шченсны о завершении и возобновлении карьеры: «Я не хотел играть только ради денег. Первый сезон в «Барсе» отыграл бесплатно – все деньги отдал «Юве» за расторжение контракта»

Войчех Шченсны: за первый сезон в «Барселоне» я ничего не заработал.

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны заявил, что вернулся в футбол не ради денег.

Польский футболист завершил карьеру в августе 2024 года и возобновил ее в октябре, присоединившись к каталонскому клубу.

«Не то чтобы у меня не было страсти к футболу. Мне не нравились варианты, которые были на рассмотрении, даже несмотря на то, что клубы из топ-10 делали предложения. Дело было не в том, чтобы выбить зарплату повыше. Я не хотел продолжать играть только ради денег. Интуиция подсказывала мне сказать «нет». За три дня до объявления о завершении карьеры я даже поговорил с Левандовскому и сказал ему, что больше не хочу играть ни за какой клуб, если только это не «Барселона ».

Когда он позвонил мне, то, вероятно, подозревал, что сможет убедить меня. Свой первый сезон я отыграл бесплатно. Сумма, которую я получил от «Барселоны», была именно той, которую я должен был вернуть «Юве» за досрочное расторжение контракта», – сказал Шченсны.