Гендиректор «Акрона» о продлении контракта Дзюбы: «Сядем и по-мужски поговорим, когда сезон закончится»
Гендиректор «Акрона» о контракте Дзюбы: по-мужски поговорим в конце сезона.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что вопрос продления контракта с форвардом Артемом Дзюбой будет решаться по окончании сезона.
Действующее соглашение 37‑летнего игрока истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя голами в 14 матчах Мир РПЛ.
– До конца сезона никаких переговоров не будет? Даже на сборах?
– Да, я уже много раз говорил, что мы не будем до конца сезона никаких переговоров о новом контакте вести. Смысла в этом нет.
Сезон закончится, тогда уже все вместе сядем и по‑мужски поговорим, – сказал Клюшев.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости