Гендиректор «Акрона» о продлении контракта Дзюбы: «Сядем и по-мужски поговорим, когда сезон закончится»

Гендиректор «Акрона» о контракте Дзюбы: по-мужски поговорим в конце сезона.

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев заявил, что вопрос продления контракта с форвардом Артемом Дзюбой будет решаться по окончании сезона.

Действующее соглашение 37‑летнего игрока истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя голами в 14 матчах Мир РПЛ .

– До конца сезона никаких переговоров не будет? Даже на сборах?

– Да, я уже много раз говорил, что мы не будем до конца сезона никаких переговоров о новом контакте вести. Смысла в этом нет.

Сезон закончится, тогда уже все вместе сядем и по‑мужски поговорим, – сказал Клюшев.