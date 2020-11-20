Нагучев об интервью Черчесова: «Тренеры так себя не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. Вы еще реплики вне эфира не слышали»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу телевидение Джан Пьеро Гасперини Антон Заболотный Денис Казанский Алексей Миранчук Роман Нагучев Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Комментатор Роман Нагучев прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью «Матч ТВ».

«Интервью Станислава Черчесова еще раз подтвердило тезис о том, что хэштег #нашипарни пора поменять на #егопарни и забыть на какое-то время понятие «сборная России». Потому что никакой сборной страны нет и пока не предвидится.

Об этом нам говорят заданная интонация и реплика о Миранчуках и Чалове. Они-де не так, как надо, играют, если упростить реплику. Но ведь не так, как надо, они играют только в сборной России. Ее вроде бы тренирует герой сегодняшнего дня. Скажем, у Гасперини Алексею Миранчуку хватило пол-урока для двух голов за незнакомую команду.

А лучше, как выяснилось, отличный скромный парень Антон Заболотный. Но футболист вполне средний. Есть лучше, но позицию хэд-коуча мы поняли – по мне лучше 0:5 от Сербии и 0:0 с Молдовой. А вы, Денис Казанский, не мешайте мне тут.

Тренеры так себя обычно не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. И это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали.

Вышло отличное интервью, образ Станислава Черчесова раскрыт. Шоумен он превосходный. Это нескучно. Но ведь и 0:5 – тоже нескучно.

А Дэн Казанский – суперстар! Высший класс!» – написал Нагучев.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

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