Нагучев об интервью Черчесова: «Тренеры так себя не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. Вы еще реплики вне эфира не слышали»

Комментатор Роман Нагучев прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью .

«Интервью Станислава Черчесова еще раз подтвердило тезис о том, что хэштег #нашипарни пора поменять на #егопарни и забыть на какое-то время понятие «сборная России». Потому что никакой сборной страны нет и пока не предвидится.

Об этом нам говорят заданная интонация и реплика о Миранчуках и Чалове. Они-де не так, как надо, играют, если упростить реплику. Но ведь не так, как надо, они играют только в сборной России. Ее вроде бы тренирует герой сегодняшнего дня. Скажем, у Гасперини Алексею Миранчуку хватило пол-урока для двух голов за незнакомую команду.

А лучше, как выяснилось, отличный скромный парень . Но футболист вполне средний. Есть лучше, но позицию хэд-коуча мы поняли – по мне лучше 0:5 от Сербии и 0:0 с Молдовой. А вы, , не мешайте мне тут.

Тренеры так себя обычно не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. И это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали.

Вышло отличное интервью, образ Станислава Черчесова раскрыт. Шоумен он превосходный. Это нескучно. Но ведь и 0:5 – тоже нескучно.

А Дэн Казанский – суперстар! Высший класс!» – написал Нагучев.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного