  • Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара – вокруг него уже есть отвлекающие факторы»
Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара – вокруг него уже есть отвлекающие факторы»

Луи Саа не думает, что Ламин Ямаль превзойдет Лионеля Месси.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа не считает, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сможет превзойти Лионеля Месси

«Сможет ли Ламин Ямаль однажды превзойти Лионеля Месси? Это было бы хорошо для него, но я так не думаю. Я сомневаюсь, что он сможет добиться этого, потому что я вижу качества Ламина Ямала как игрока, но я не вижу такой одержимости, когда ты по-настоящему сосредотачиваешься на своей игре, как у Криштиану Роналду.

Эти ребята [Месси и Роналду] абсолютно одержимы. Вокруг Ямаля уже есть некоторые отвлекающие факторы, и это нехорошо. Я думаю, вы заметите, что он отвлекается от игры, как и Неймар, который, на мой взгляд, обладал качествами более высокого уровня. 

За все эти годы я никогда не видел никого похожего на Неймара. Даже если Ямаль невероятен, я думаю, что Неймар был просто на другом уровне, но у него был не самый лучший образ жизни, и с годами он стал получать травмы и был втянут во что-то, что не пошло на пользу его карьере.

Я очень боюсь, что Ямаль попытается пойти по тому же пути. Это было бы печально для футбола», – сказал Саа в интервью OLBG. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЛамин Ямаль
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoЛуи Саа
logoНеймар
