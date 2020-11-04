Ничья «Спартака» и «Динамо», поражение «Барсы», Медведев прошел Надаля, Жозе победил Пепа, Туктамышева выиграла Гран-при России и другие новости утра

1. В центральном матче тура РПЛ «Динамо» было близко к победе над «Спартаком» после пушки Дмитрия Скопинцева, но Роман Зобнин спас красно-белых (1:1). «Зенит» поделил очки с «Ахматом» в Грозном (2:2), «Краснодар» обыграл «Тамбов» (1:0), прервав серию из 5 поражений, а «Локомотив» одолел «Арсенал» благодаря голу Антона Миранчука с точки.

Дзюба, кстати, играл с «Ахматом», но с капитанской повязкой на матч вышел Деян Ловрен.

2. Даниил Медведев драматично прорвался в финал итогового турнира ATP: россиянин отыграл у Рафаэля Надаля сет и брейк. Это первая победа Медведева над Надалем.

3. В АПЛ «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м матче подряд. Сон забил уже на 5-й минуте, а Ло Чельсо – через 35 секунд после выхода на замену. «Челси» справился на выезде с «Ньюкаслом» (2:0), а гол Бруну с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (1:0).

4. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при России, Косторная – 2-я, Гулякова – 3-я. Трусова сорвала произвольную программу: она четыре раза упала после прыжков и в итоге стала лишь 4-й.

В мужских соревнованиях победил Михаил Коляда, Квителашвили – 2-й, Гуменник – 3-й, Алиев – 5-й.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 2-е. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли состязания пар, Мишина и Галлямов – 2-е.

5. «Атлетико» обыграл «Барсу» (1:0) в Мадриде. Карраско забил в добавленное к 1-му тайму время после ошибки тер Стегена, который вылетел чуть ли не к центру поля в лучших традициях Нойера. «Реал Мадрид» потерял очки во 2-м матче Ла Лиги подряд, упустив победу над «Вильярреалом» (1:1). Все результаты дня – здесь.

Отметим, что Диего Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Ла Лиге – в 18-м матче. А «Барса» уже 3 матча не выигрывает у «Атлетико». Кроме того, каталонцы набрали 11 очков в 8 матчах Ла Лиги. Это худший результат за 29 лет.

6. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.

7. «Бавария» прервала серию из 10 побед подряд, сыграв вничью с «Вердером» (1:1), а покер Эрлинга Холанда помог «Боруссии» Дортмунд разбить «Герту» (5:2) и сократить отставание от мюнхенцев до 1 очка. Все результаты игрового дня – тут (если вас интересует судьба «Шальке»: да, антисуперсерия продолжается).

8. КХЛ. ЦСКА обыграл минское «Динамо», «Автомобилист» проиграл «Торпедо», «Ак Барс» победил «Куньлунь».

9. Американский журналист Филипп Херш обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за нарушений мер против COVID-19 на Гран-при России.

10. Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» (2:0), а «Аталанта» выдала 0:0 со «Специей» (Миранчук вышел на 84-й и не успел затащить).

У Криштиану 8 голов в 5 матчах Серии А, он догнал Златана в списке бомбардиров Серии А. Более того, португалец забил 60 голов в чемпионате Италии. Это лучший результат в лиге после его прихода в «Ювентус».

11. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выиграл приз Golden Boy. Фати занял 2-е место и стал лидером в интернет-опросе.

12. НБА. Свободный агент Гордон Хэйворд договорился с «Шарлотт» о четырехлетнем контракте на 120 млн долларов.

13. Нигерийский бизнесмен заявил, что купит 35% акций «Арсенала»: «Наша цель – выиграть ЛЧ и АПЛ».

14. Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов.

15. В КХЛ кипят страсти: защитник «Барыса» Никита Клещенко сломал челюсть партнеру по команде Джесси Блэкеру на тренировке, а форвард «Магнитки» Николай Прохоркин подрался в самолете с ассистентом главного тренера Гольцем. В «Магнитке» информацию о драке, впрочем, опровергли.

16. Иско решил уйти из «Реала». Клуб готов продать хавбека за 60-70 млн евро.

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