Иско решил уйти из «Реала». Клуб готов продать хавбека за 60-70 млн евро

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Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из клуба, сообщает Marca.

Агент испанца уведомил «бланкос» о намерении клиента покинуть команду в январе. «Реал» согласился отпустить 28-летнего игрока.

По информации As, причиной такого решения Иско стали сложные отношения с тренером Зинедином Зиданом и нехватка игрового времени.

«Реал» готов продать хавбека за 60-70 млн евро. Срок действия контракта полузащитника истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне Иско провел 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

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