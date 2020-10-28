Иско решил уйти из «Реала». Клуб готов продать хавбека за 60-70 млн евро

Полузащитник Иско принял решение уйти из клуба, сообщает Marca.

Агент испанца уведомил «бланкос» о намерении клиента покинуть команду в январе. «Реал» согласился отпустить 28-летнего игрока.

По информации As, причиной такого решения Иско стали сложные отношения с тренером и нехватка игрового времени.

«Реал» готов продать хавбека за 60-70 млн евро. Срок действия контракта полузащитника истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне провел 6 матчей в , не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.