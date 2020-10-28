Иско решил уйти из «Реала». Клуб готов продать хавбека за 60-70 млн евро

Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из клуба, сообщает Marca.
Агент испанца уведомил «бланкос» о намерении клиента покинуть команду в январе. «Реал» согласился отпустить 28-летнего игрока.
По информации As, причиной такого решения Иско стали сложные отношения с тренером Зинедином Зиданом и нехватка игрового времени.
«Реал» готов продать хавбека за 60-70 млн евро. Срок действия контракта полузащитника истекает в 2022 году.
В нынешнем сезоне Иско провел 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.