Мареска о красной Делапа с «Вулвс»: «Лиам извинился перед всеми сразу после игры. Я пытался сказать, что он больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные»

Энцо Мареска сообщил, что Лиам Делап извинился за удаление в матче с «Вулвс».

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Нападающий лондонцев Делап появился на поле со скамейки запасных на 61-й минуте. На 79-й минуте он получил первую желтую карточку, а на 86-й – вторую, и был удален .

Главный тренер «синих» назвал эту красную карточку «очень глупой». Он также добавил : «После первой желтой карточки я четыре-пять раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но он же футболист. Когда находится на поле, он, вероятно, играет сам за себя, и ему было сложно осознать это и прислушаться к окружающим».

Итальянцу задали вопрос, принес ли игрок извинения в связи с удалением.

«Да, сразу после игры он извинился перед всеми», – сказал Мареска.

Комментируя свои слова «играет сам за себя», он добавил: «Я не из Англии, Лиам больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные. Именно это я и пытался сказать».