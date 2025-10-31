  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о красной Делапа с «Вулвс»: «Лиам извинился перед всеми сразу после игры. Я пытался сказать, что он больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные»
0

Мареска о красной Делапа с «Вулвс»: «Лиам извинился перед всеми сразу после игры. Я пытался сказать, что он больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные»

Энцо Мареска сообщил, что Лиам Делап извинился за удаление в матче с «Вулвс».

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. 

Нападающий лондонцев Делап появился на поле со скамейки запасных на 61-й минуте. На 79-й минуте он получил первую желтую карточку, а на 86-й – вторую, и был удален.

Главный тренер «синих» назвал эту красную карточку «очень глупой». Он также добавил: «После первой желтой карточки я четыре-пять раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но он же футболист. Когда находится на поле, он, вероятно, играет сам за себя, и ему было сложно осознать это и прислушаться к окружающим».

Итальянцу задали вопрос, принес ли игрок извинения в связи с удалением.

«Да, сразу после игры он извинился перед всеми», – сказал Мареска.

Комментируя свои слова «играет сам за себя», он добавил: «Я не из Англии, Лиам больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные. Именно это я и пытался сказать».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
logoЛиам Делап
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoВулверхэмптон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мареска об удалении Делапа: «Очень глупая красная карточка, необоснованная, глупый фол. После первой желтой 4-5 раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие»
вчера, 00:45
Делапа удалили в матче с «Вулверхэмптоном». Форвард «Челси» получил две желтые за 7 минут, не сыграв и получаса
29 октября, 21:46Фото
Главные новости
Спалетти о татуировке с «Наполи»: «Сегодня я сдавал кровь на другой руке – не хотел, чтобы ее трогали. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, этот город навсегда останется в моем сердце»
1 минуту назадФото
Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»
11 минут назад
РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно
32 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Шэньчжэнь», Андре Луис забил. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
33 минуты назадВидео
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
35 минут назадТесты и игры
Спаллетти о «Ювентусе»: «Нам нужно попытаться вернуться в гонку за скудетто и в ЛЧ. Я верю в потенциал команды, несмотря на трудные времена»
45 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Не вижу смысла полностью менять наш стиль игры. Дело не в том, что мы слишком открыты. Мы заслуживали большего против всех, кроме «Пэлас» и «Брентфорда»
сегодня, 11:35
«Разок прокинул Вернблуму между ног – тот зарядил с локтя в глаз, вылез фингал. Он Тикнизяна довел до слез: «Будешь так играть, поедешь в «Ашан» работать». Гордюшенко о Понтусе
сегодня, 11:26
Рэмзи готов заплатить 20 000 долларов за информацию о потерявшейся собаке. Бигль Хейло пропала в Мексике, где играет экс-хавбек «Арсенала»
сегодня, 11:11Фото
Сумма контракта РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена
сегодня, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
Коул о «Челси»: «Они не выиграют АПЛ, команда недостаточно сильна, чтобы конкурировать с «Арсеналом». Большие трофеи нужны в следующем сезоне»
19 минут назад
Генпродюсер «Матч ТВ» о новом контракте с РПЛ: «Продолжим делать наш футбол лучше и доступнее для миллионов болельщиков по всей стране! Это наш флагманский продукт»
28 минут назад
Энрике о том, что его признали игроком матча с «Краснодаром», а не Глушенкова: «Возможно, Макс и правда был лучшим – решаем не мы. Он самый талантливый российский игрок сейчас, вероятно»
39 минут назад
Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он стоит больше ста миллионов. Голы в АПЛ и за сборную сделали его дороже»
56 минут назад
Ташуев о «Спартаке»: «Штаб Станковича явно недопонимает, что хочет в футболе. Будто в тарелку наливают сразу два супа»
сегодня, 11:23
Ерохин о лимите: «Он создавался, чтобы дать молодым футболистам площадку для развития. Минспорт и РПЛ постараются принять самое правильное решение»
сегодня, 11:13
Шавло об Умярове в Европе: «Вспомните Пирло – Наиль игрок такого плана. Надо еще два сезона провести в «Спартаке», потом переходить в Германию или Италию»
сегодня, 10:48
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 10:38
Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»
сегодня, 10:33
«Барса» проведет открытую тренировку на «Камп Ноу» 7 ноября. Так стадион проверят перед открытием
сегодня, 10:15