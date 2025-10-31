Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он стоит больше ста миллионов. Голы в АПЛ и за сборную сделали его дороже»
Лотар Маттеус считает, что Ник Вольтемаде стоит минимум 100 млн евро.
«Если бы он сейчас захотел перейти в другой клуб, его цена была бы трехзначной в миллионах. Его голы в АПЛ и дебютный мяч за сборную снова делают его немного дороже.
Я надеюсь и предполагаю, что он, по крайней мере, какое-то время проведет в «Ньюкасле», прежде чем сделает следующий шаг», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте Bayern Insider издания Bild.
Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости