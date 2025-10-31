Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он стоит больше ста миллионов. Голы в АПЛ и за сборную сделали его дороже»

Лотар Маттеус считает, что Ник Вольтемаде стоит минимум 100 млн евро.

«Если бы он сейчас захотел перейти в другой клуб, его цена была бы трехзначной в миллионах. Его голы в АПЛ и дебютный мяч за сборную снова делают его немного дороже.

Я надеюсь и предполагаю, что он, по крайней мере, какое-то время проведет в «Ньюкасле », прежде чем сделает следующий шаг», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте Bayern Insider издания Bild.

