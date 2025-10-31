Рэмзи готов заплатить 20 000 долларов за информацию о потерявшейся собаке. Бигль Хейло пропала в Мексике, где играет экс-хавбек «Арсенала»
У Аарона Рэмзи пропала собака.
Экс-полузащитник «Арсенала», ныне выступающий за мексиканский «Пумас», увеличил вознаграждение за информацию о своей пропавшей собаке по кличке Хейло породы бигль с 10 000 до 20 000 долларов.
Хейло пропала 9 октября. Собака была в ошейнике с GPS-трекером, в соцсетях Рэмзи поделился ссылкой на Google Maps, указывающей место, где ее видели в последний раз.
«Если есть какие-либо новости о нашей Хейло – пожалуйста, свяжитесь с нами. Большое вознаграждение за ее возвращение. Мы все молимся, чтобы с ней все было в порядке и чтобы она скорее вернулась к нам», – написал экс-игрок сборной Уэльса.
Не получив никаких известий о местонахождении собаки, спустя неделю футболист удвоил сумму вознаграждения.
Фото: инстаграм Аарона Рэмзи
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
