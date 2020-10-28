Холанд выиграл приз Golden Boy. Фати занял 2-е место и стал лидером в интернет-опросе

Нападающий дортмундской стал лауреатом премии Golden Boy-2020, присуждаемой лучшему молодому игроку Европы.

20-летний норвежец – первый футболист из стран Скандинавии, получивший эту награду.

Атакующий полузащитник «Барселоны» удостоился приза Web Golden Boy – он первенствовал по итогам интернет-опроса публики. В абсолютном зачете премии Golden Boy Фати занял второе место, уступив только Холанду.

Лучшим итальянским игроком не старше 21 года был признан хавбек , арендованный у «Брешии».

В прошлом году победителем Golden Boy был атакующий полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс.