Холанд выиграл приз Golden Boy. Фати занял 2-е место и стал лидером в интернет-опросе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лауреатом премии Golden Boy-2020, присуждаемой лучшему молодому игроку Европы.
20-летний норвежец – первый футболист из стран Скандинавии, получивший эту награду.
Атакующий полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати удостоился приза Web Golden Boy – он первенствовал по итогам интернет-опроса публики. В абсолютном зачете премии Golden Boy Фати занял второе место, уступив только Холанду.
Лучшим итальянским игроком не старше 21 года был признан хавбек Сандро Тонали, арендованный «Миланом» у «Брешии».
В прошлом году победителем Golden Boy был атакующий полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс.