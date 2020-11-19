Американский журналист Филипп Херш обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID-19 на Гран-при России

Теги ISU Гран-при России коронавирус Фигурное катание

Американский журналист Филипп Херш обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19 на этапе Гран-при России. 

В правилах проведения соревнований под эгидой ISU есть «строгие рекомендации» о том, что нужно постоянно быть в маске за пределами льда, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 м – эти правила распространяются и на спортсменов, и на тренеров. 

«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на трибуны на Rostelecom Cup. По последним данным, Россия идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, вчера было зарегистрировано 23 000 новых случаев заражения и 463 смертельных исхода.

Россия пренебрегает рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry, все это без масок и соблюдения дистанции. 

Конечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако получить от них своевременный ответ практически невозможно», – написал Херш в твиттере. 

За нарушение рекомендаций ISU могут последовать предупреждения, штрафы или аннуляция результатов соревнований. 

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