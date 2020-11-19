Американский журналист Филипп Херш обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID-19 на Гран-при России

Американский журналист Филипп Херш обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением на этапе Гран-при России.

В правилах проведения соревнований под эгидой ISU есть «строгие рекомендации» о том, что нужно постоянно быть в маске за пределами льда, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 м – эти правила распространяются и на спортсменов, и на тренеров.

«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на трибуны на . По последним данным, Россия идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, вчера было зарегистрировано 23 000 новых случаев заражения и 463 смертельных исхода.

Россия пренебрегает рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry, все это без масок и соблюдения дистанции.

Конечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако получить от них своевременный ответ практически невозможно», – написал Херш в твиттере.

За нарушение рекомендаций могут последовать предупреждения, штрафы или аннуляция результатов соревнований.