«Обычный человек не будет сочувствовать игроку с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, не попавшему в заявку». Уайлдер против 5 замен в АПЛ

Главный тренер высказался против возвращения 5 замен в АПЛ. В пользу этой меры выступают тренеры топ-клубов лиги.

«Я невероятно уважаю этих топ-тренеров, потому что они добиваются высоких результатов и побеждают. Но они эгоистичны, они заботятся о своих клубах. Их не волнует «Шеффилд Юнайтед», их не волнует Англия.

Они беспокоятся о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и «Челси», я понимаю это и уважаю. Я бы вел себя так же. Но я беспокоюсь за «Шеффилд», и нам 5 замен не помогут.

Я не думаю, что обычный человек будет слишком сочувствовать игрокам с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, не попавшим в заявку из 18 человек. Это чушь, если спросить меня.

Я не очень-то сопереживаю топ-клубам. Если «Манчестер Сити» сыграет в среду вечером во Внешней Монголии (регион, находившийся в составе империи Цин, приблизительно соответствующий нынешней Монголии по территории и расположению – Sports.ru), а затем должен сыграть в 12:30 в субботу, пусть играют в 12:30 в субботу! Если это пойдет нам на пользу, мы с радостью воспользуемся этим, потому что в этом заключается соревновательный аспект футбола», – заявил Уайлдер.

Клопп, Гвардиола, Сульшер и Лэмпард сражаются за возвращение в АПЛ пяти замен. Количество мышечных травм уже увеличилось на 47%