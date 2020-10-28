Косторная лидирует на Гран-при России, Трусова упала, а Щербакова снялась, проблемы «Зенита» и «Реала», состав сборной на МЧМ и другие новости утра

1. Алена Косторная выиграла короткую программу на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. Второе место у Елизаветы Туктамышевой, которая чисто исполнила тройной аксель, но ошиблась на тройном флипе. Александра Трусова упала с недокрученного тройного акселя и заняла третье место, заслужив тем не менее теплые слова поддержки от Евгения Плющенко. Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при, пишут, что у нее пневмония.

Произвольные программы уже сегодня – Косторная лидирует, но не все верят в ее итоговую победу.

У мужчин после короткой программы первым идет представитель Грузии Морис Квителашвили.

2. Назван расширенный состав сборной России на МЧМ-2021 – в него включены Аскаров, Подколзин и Амиров, который вернулся в состав «Салавата» и помог команде обыграть «Спартак».

3. «Реал» продолжает нести потери – Рамос и Бензема пропустят матч с «Вильярреалом» из-за травм, а у карателя сборной России Йовича выявлен коронавирус. У сдержанного обычно Зидана лопнуло терпение из-за такого бешеного графика.

Не лучше ситуация у «Зенита» – с «Ахматом» не сыграют Дриусси и Вендел. Аргентинец должен вернуться к матчу с «Лацио», а вот по восстановлению бразильца информации пока нет. По слухам, «Зенит» хочет вернуть Халка, но на самом деле у клуба, вероятно, другие приоритеты на рынке.

4. Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2024 года. А как же АПЛ?

5. На московские матчи РПЛ разрешили пускать зрителей, ограничив посещаемость 25 процентами от вместимости арен.

6. Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал итогового турнира в девятый раз. Там его ждет Тим. Во втором полуфинале Медведев сыграет с Надалем, оба матча пройдут сегодня.

7. «Монако» грохнул «ПСЖ» (3:2) в 11-м туре Лиги 1, уступая к перерыву 0:2. Мбаппе сделал дубль и вышел на 5-е место по голам в парижском клубе.

8. В КХЛ «Салават» прервал 5-матчевую победную серию «Спартака». В серии буллитов начудил вратарь красно-белых Гудачек. «Витязь» обыграл «Северсталь», отличную форму набрал Дэнфорт.

9. Фанаты подловили Антуана Гризманна у базы «Барсы» и стали выкрикивать ему: «Уважай Месси!». Похоже, из тени Лео французу так и не выбраться.

10. Василий Уткин сообщил, что экс-продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан займет в Okko Спорт менеджерский пост.

11. Роман Ротенберг является одним из инициаторов переноса ЧМ-2021 из Беларуси в Россию.

12. Хабибу Нурмагомедову вручили медаль «Лучшая мама».

13. Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию, тест на коронавирус отрицательный.

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