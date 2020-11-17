Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская исключена из сборной Беларуси за выступление против президента страны .

По словам спортсменки, она и тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высказывались в поддержку протестов, проходящих в стране.

«Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества.

Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее.

Основной удар пришелся на нас (с Козеко). Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше», — сказала спортсменка.

Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике, многократной победительницей этапов Кубка мира.

Козеко возглавляет сборную Беларуси по фристайлу с 1993 года. Под его руководством белорусы выиграли 4 золота Олимпийских игр.