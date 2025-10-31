Ерохин о лимите: «Он создавался, чтобы дать молодым футболистам площадку для развития. Минспорт и РПЛ постараются принять самое правильное решение»

Александр Ерохин высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 – на поле. Сейчас лимит на легионеров работает по схеме «13-8».

«Принесет ли пользу новый лимит? Сложный вопрос. Думаю, руководство РПЛ и Министерства спорта будут отталкиваться от реалий, которые существуют и постараются принять самое правильное решение.

Я как действующий футболист буду работать с тем, что предложит действующее руководство. Лимит создавался, чтобы дать молодым футболистам площадку для развития», – сказал полузащитник «Зенита ».