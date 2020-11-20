Гран-при России. Косторная, Туктамышева и Трусова покажут произвольные программы

21 ноября на московском этапе по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. После первого дня турнира лидирует чемпионка Европы Алена Косторная.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19:10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Галустян (Армения)

2. Алина Урушадзе (Грузия)

3. Киибус (Эстония)

4. Екатерина Рябова (Азербайджан)

5. (Беларусь)

Вторая разминка

6. (Россия) – 20:12



7. Елизавета Нугуманова (Россия) – 20:19



8. Анастасия Гулякова (Россия) – 20:27



9. (Россия) – 20:35



10. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:43



11. Алена Косторная (Россия) – 20:51



Положение после короткой программы



1. Алена Косторная (Россия) – 78,84

2. (Россия) – 74,70

3. Александра Трусова (Россия) – 70,81

4. (Россия) – 70,07

5. (Россия) – 68,47

6. Софья Самодурова (Россия) – 68,01

7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,25

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,58

9. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 57,88

10. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,86

11. (Армения) – 52,06

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Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда