Гран-при России. Косторная, Туктамышева и Трусова покажут произвольные программы

21 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. После первого дня турнира лидирует чемпионка Европы Алена Косторная.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Москва
Женщины
Произвольная программа
Начало – 19:10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Галустян (Армения)
2. Алина Урушадзе (Грузия)
3. Ева Лотта Киибус (Эстония)
4. Екатерина Рябова (Азербайджан)
5. Виктория Сафонова (Беларусь)
Вторая разминка
6. Софья Самодурова (Россия) – 20:12
7. Елизавета Нугуманова (Россия) – 20:19
8. Анастасия Гулякова (Россия) – 20:27
9. Александра Трусова (Россия) – 20:35
10. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:43
11. Алена Косторная (Россия) – 20:51
Положение после короткой программы
1. Алена Косторная (Россия) – 78,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,70
3. Александра Трусова (Россия) – 70,81
4. Анастасия Гулякова (Россия) – 70,07
5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 68,47
6. Софья Самодурова (Россия) – 68,01
7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,25
8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,58
9. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 57,88
10. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,86
11. Анастасия Галустян (Армения) – 52,06
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Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда