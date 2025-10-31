Шавло об Умярове в Европе: «Вспомните Пирло – Наиль игрок такого плана. Надо еще два сезона провести в «Спартаке», потом переходить в Германию или Италию»

Сергей Шавло сравнил Наиля Умярова с Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» привлек внимание ряда европейских клубов.

«К сожалению, журналисты и эксперты быстро выдают путевки за границу. Футболист должен сыграть несколько стабильных сезонов, чтобы перейти в хорошую команду из топ-5 лиг. Наиль – самый стабильный игрок, он на высоком уровне. Отсюда и слухи пошли, что может уехать.

Но переходить или нет – другой вопрос. У нас уезжали уже ребята, а в итоге сидят. Наиль должен быть к этому готов. Мне кажется, ему надо еще два сезона провести в «Спартаке», а потом уже переходить. Возраст тоже сможет ему гарантировать попадание в состав за рубежом.

Для меня он игрок немецкого чемпионата – может жестко вести игру, забивать, делает передачи. Или Италия. Вспомните, как играл Пирло – Наиль игрок такого плана. Умяров прибавил в отборе, но единственное пожелание – чтобы в отборе играл чисто. Иногда не успевает и получает карточки», – сказал экс-полузащитник и бывший генеральный директор «Спартака».