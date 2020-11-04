«Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте». Тедеско ответил журналисту про свой отъезд из «Спартака»

Главный тренер после матча с (1:1) эмоционально отреагировал на вопрос о своем отъезде в Германию на время паузы на матчи сборных.

– Команда 10 дней была без вас. Как это сказалось?

– Смотрите, как это работает: вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите, у кого было больше сил и интенсивности в этом матче.

Говоря об истории, которая предшествовала этой игре, – сегодня на поле играл Маслов, до этого у него были проблемы с четырехглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодежки, чтобы тот не ставил его на игру, поскольку у него мышечные проблемы, тем не менее тренер его очень сильно попросил сыграть. Он сыграл первый матч, и тренер попросил его выйти и во второй игре на тайм. По факту он сыграл 70 минут.

Джикия сыграл за сборную все три игры от свистка до свистка, и после Турции у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Йордан ездил в сборную, Крал сыграл все игры, про Соболева знаете историю.

У нас очень много сборников в команде. Они все уехали, в России осталось 10-12 человек. Из них 5 или 6 играли за «Спартак-2», сыграли 2 матча. Те, кто остался, несколько человек, сыграли за «Спартак» полностью все матчи. Понсе, Айртон, Жиго. О каких 10 днях вы говорите? С воскресенья до понедельника – это 7 дней, но никак не 10.

У каждого была индивидуальная программа. В частности, Мозес делал беговую работу, он сыграл сегодня 90 минут. Некоторые были травмированы и лечились, так что эта пауза очень хорошо прошла в этом плане. Не смотрите только на даты, это неправильно.

Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и без сборов. Вы не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Так что этот перерыв для 5-6 игроков, которые работали дома – это хорошо. И мы здесь каждый день с 7 утра и до 8 вечера.

Вы видели, как мы сегодня играли и видели нашу силу. На что повлияла эта пауза, сами мне скажите. У нас у игроков сводило ноги? Они не бегали? Все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл 90 минут, Кокорин здорово отыграл 74 минуты.

Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте, – заявил Тедеско.

«Спартак» не разгоняется: оборона и атака существует отдельно, непонятный Кокорин, Зобнина надо делать десяткой