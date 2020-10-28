Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Капитан – Ловрен

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ с «Ахматом».

Нападающий Артем Дзюба выйдет с первых минут. Капитаном петербуржцев будет защитник Деян Ловрен.

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Жирков, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Дзюба.

Дзюба лишился капитанской повязки в клубе после появления в интернете интимного видео с его участием. Из-за этого его не вызвали на последние матчи сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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