Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Капитан – Ловрен

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с .

Нападающий Артем Дзюба выйдет с первых минут. Капитаном петербуржцев будет защитник .

Состав : Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Жирков, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Дзюба.

Дзюба лишился капитанской повязки в клубе после появления в интернете интимного видео с его участием. Из-за этого его не вызвали на последние матчи сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.