«Реал Мадрид» потерял очки во 2-м матче Ла Лиги подряд, упустив победу над «Вильярреалом» (1:1)

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В 10-м туре Ла Лиги «Вильярреал» и «Реал Мадрид» поделили очки (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» открыл счет уже на 2-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, но хозяева сравняли с пенальти на 76-й минуте, отличился Жерар Морено.

Команда Зинедина Зидана потеряла очки во 2-м матче Ла Лиги подряд. В предыдущем туре «бланкос» проиграли «Валенсии» (1:4).

Вильярреал – Реал Мадрид 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
21 ноября, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Мариано Диас, 1:1 – 76, пенальти Жерар Морено.
ВильярреалАсенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 61), Тригерос (Эступиньян, 61), Парехо, Иборра, Мойсес Гомес (Кубо, 89), Бакка (Чуквуэзе, 61), Жерар Морено.
Реал МадридКуртуа, Менди, Варан, Начо, Карвахаль, Эдегор (Иско, 65), Кроос, Васкес, Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 65), Мариано Диас (Асенсио, 85).
Предупреждения:
Начо (68), Пино (90), Кроос (90).

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