«Реал Мадрид» потерял очки во 2-м матче Ла Лиги подряд, упустив победу над «Вильярреалом» (1:1)

В 10-м туре Ла Лиги «Вильярреал» и «Реал Мадрид» поделили очки (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» открыл счет уже на 2-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, но хозяева сравняли с пенальти на 76-й минуте, отличился Жерар Морено.
Команда Зинедина Зидана потеряла очки во 2-м матче Ла Лиги подряд. В предыдущем туре «бланкос» проиграли «Валенсии» (1:4).
- Дата проведения
- 21 ноября, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 2 Мариано Диас, 1:1 – 76, пенальти Жерар Морено.
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Вильярреал –
Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 61), Тригерос (Эступиньян, 61), Парехо, Иборра, Мойсес Гомес (Кубо, 89), Бакка (Чуквуэзе, 61), Жерар Морено.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Начо, Карвахаль, Эдегор (Иско, 65), Кроос, Васкес, Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 65), Мариано Диас (Асенсио, 85).