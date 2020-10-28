«Реал Мадрид» потерял очки во 2-м матче Ла Лиги подряд, упустив победу над «Вильярреалом» (1:1)

В 10-м туре Ла Лиги и поделили очки (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» открыл счет уже на 2-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, но хозяева сравняли с пенальти на 76-й минуте, отличился Жерар Морено.

Команда Зинедина Зидана потеряла очки во 2-м матче Ла Лиги подряд. В предыдущем туре «бланкос» проиграли «Валенсии» (1:4).

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