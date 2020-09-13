⚡ Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 2-е

Сегодня на Гран-при России по фигурному катанию дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали чемпионы Европы и Никита Кацалапов.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Танцы на льду

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 217,51

2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 206,91

3. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 199,25

4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 193,18

5. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 191,00

6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 188,25

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 182,56

8. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 163,65

9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Россия) – 152,14

10. Виктория Семенюк – Илья Юхимук (Беларусь) – 146,38

Произвольный танец



1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 126,38

2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 122,45

3. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 119,50

4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 117,08

5. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 114,79

6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 113,39

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 110,13

8. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 102,31

9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Россия) – 95,67

10. Виктория Семенюк – Илья Юхимук (Беларусь) – 90,16

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда

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