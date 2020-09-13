⚡ Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 2-е

Сегодня на Гран-при России по фигурному катанию дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Москва
Танцы на льду
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 217,51
2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 206,91
3. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 199,25
4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 193,18
5. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 191,00
6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 188,25
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 182,56
8. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 163,65
9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Россия) – 152,14
10. Виктория Семенюк – Илья Юхимук (Беларусь) – 146,38
Произвольный танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 126,38
2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 122,45
3. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 119,50
4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 117,08
5. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 114,79
6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 113,39
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 110,13
8. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 102,31
9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Россия) – 95,67
10. Виктория Семенюк – Илья Юхимук (Беларусь) – 90,16
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда
🎧 Михаил Коляда – наследник Плющенко? Вспоминаем его крах на Олимпиаде и спорим, когда он перестанет падать