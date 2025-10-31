  • Спортс
  • Спаллетти о «Ювентусе»: «Нам нужно попытаться вернуться в гонку за скудетто и в ЛЧ. Я верю в потенциал команды, несмотря на трудные времена»
11

Спаллетти о «Ювентусе»: «Нам нужно попытаться вернуться в гонку за скудетто и в ЛЧ. Я верю в потенциал команды, несмотря на трудные времена»

Лучано Спаллетти назвал цели «Ювентуса» в текущем сезоне.

Вчера специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года с опцией продления на два года в случае попадания команды в Лигу чемпионов. Сегодня проходит презентация нового главного тренера.

«У меня прекрасное предчувствие. Мы все знаем историю и систему этого клуба. Мы знаем, что ожидания высоки, но присоединиться к нему всегда приятно.

Сейчас преобладает желание вернуть этот клуб на вершину, хотя я с абсолютным уважением отношусь к текущему положению в лиге и к проделанной Тудором работе. Уверен, что найду хорошо подготовленную команду в хорошей психологической форме. И, конечно же, нам нужно много работать, чтобы иметь шанс достичь этих амбиций и того, о чем говорилось ранее.

Идея, ради которой я согласился прийти сюда, понятна с самого начала. Если бы я не верил в потенциал этой команды, несмотря на то, что она пережила трудные времена, зачем бы я согласился на восьмимесячный контракт? Поэтому я думаю, что смогу отлично с ними поработать. Нам нужно попытаться вернуться в Лигу чемпионов, и сейчас надо приложить все усилия, чтобы вернуться на правильный путь, потому что остальные продвигаются очень быстро.

Надеюсь, мы сможем вернуться в гонку за скудетто, мы даже говорили об этом с игроками. Мы должны быть настроены на лучшее, особенно учитывая, что впереди еще 29 матчей», – заявил Спаллетти.

Ранее «бьянконери» уволили Игора Тудора с поста главного тренера. Сейчас команда занимает 7-е место в Серии А, набрав 15 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
logoЮвентус
logoИгор Тудор
logoЛига чемпионов УЕФА
психология
