Медведев впервые победил Надаля, отыграв у него сет и брейк, и вышел в финал итогового

Российский №1 Даниил Медведев, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля 3:6, 7:6, 6:3, обыграл испанца впервые за четыре встречи и вышел во второй финал подряд.

FIRST #NittoATPFinals FINAL 👏@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

24-летний Медведев во втором сете отдал ранний брейк и потерял подачу, после чего 20-кратный чемпион «Шлемов» подавал на победу при 5:4.

Чемпион парижского «Мастерса» выиграл девятый матч подряд и вышел в 15-й финал в карьере, где поборется за девятый титул. Он стал первым русским теннисистом в финале итогового после Николая Давыденко, победившего на турнире в 2009-м.

Медведев – в финале итогового! Был в гейме от поражения, но выиграл у Надаля и тактически, и физически