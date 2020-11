Медведев впервые победил Надаля, отыграв у него сет и брейк, и вышел в финал итогового

Российский №1 Даниил Медведев, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля 3:6, 7:6, 6:3, обыграл испанца впервые за четыре встречи и вышел во второй финал подряд.

FIRST #NittoATPFinals FINAL 👏@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id