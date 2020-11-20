Гран-при России. Коляда, Алиев, Квителашвили и Гуменник выйдут на лед с произвольными программами

21 ноября на московском этапе по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами. Первое место после короткой занимает представитель Грузии Морис Квителашвили.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 13:55 – на Первом канале.

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Беларусь)

2. Артем Ковалев (Россия)

3. Илья Яблоков (Россия)

4. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

5. (Россия)

6. Евгений Семененко (Россия)

Вторая разминка

7. (Россия) – 14:32



8. (Россия) – 14:39



9. Макар Игнатов (Россия) – 14:47



10. Михаил Коляда (Россия – 14:55



11. Петр Гуменник (Россия) – 15:03



12. Морис Квителашвили (Грузия) – 15:11

Положение после короткой программы



1. Морис Квителашвили (Грузия) – 99,56

2. (Россия) – 96,26

3. Михаил Коляда (Россия) – 93,34

4. (Россия) – 91,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 89,62

6. Андрей Мозалев (Россия) – 86,01

7. (Россия) – 83,42

8. Роман Савосин (Россия) – 82,35

9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 81,55

10. (Россия) – 79,15

11. (Россия) – 77,67

12. Александр Лебедев (Беларусь) – 62,88

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда

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