Гран-при России. Коляда, Алиев, Квителашвили и Гуменник выйдут на лед с произвольными программами

21 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами. Первое место после короткой занимает представитель Грузии Морис Квителашвили.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Москва
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 13:55 – на Первом канале.
Первая разминка
1. Александр Лебедев (Беларусь)
2. Артем Ковалев (Россия)
3. Илья Яблоков (Россия)
4. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
5. Роман Савосин (Россия)
6. Евгений Семененко (Россия)
Вторая разминка
7. Андрей Мозалев (Россия) – 14:32
8. Дмитрий Алиев (Россия) – 14:39
9. Макар Игнатов (Россия) – 14:47
10. Михаил Коляда (Россия – 14:55
11. Петр Гуменник (Россия) – 15:03
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 15:11
Положение после короткой программы
1. Морис Квителашвили (Грузия) – 99,56
2. Петр Гуменник (Россия) – 96,26
3. Михаил Коляда (Россия) – 93,34
4. Макар Игнатов (Россия) – 91,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 89,62
6. Андрей Мозалев (Россия) – 86,01
7. Евгений Семененко (Россия) – 83,42
8. Роман Савосин (Россия) – 82,35
9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 81,55
10. Илья Яблоков (Россия) – 79,15
11. Артем Ковалев (Россия) – 77,67
12. Александр Лебедев (Беларусь) – 62,88
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда
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