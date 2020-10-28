Нигерийский бизнесмен заявил, что купит 35% акций «Арсенала»: «Наша цель – выиграть ЛЧ и АПЛ»

Нигерийский политик и бизнесмен Орджи Узор Калу объявил о намерении приобрести долю в «Арсенале».

«Наши успехи с «Эниимбой» (нигерийский клуб, который становился чемпионом страны, когда Калу занимал пост губернатора штата Абия – Sports.ru) постоянно усиливали мою страсть к футболу.

Будучи столпом африканского футбола, я рассматриваю возможность инвестиций в футбол. Я куплю 35% акций . Наша цель – выиграть Лигу чемпионов и . Так, как мы это делали с «Эниимбой».

Величие заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. Мне нужно 35 процентов «Арсенала», чтобы вернуть трофеи», – заявил бизнесмен.

Калу владеет нигерийскими изданиями Daily Sun и New Telegraph.

На данный момент 97% акций «Арсенала» принадлежат американскому бизнесмену .