Нигерийский бизнесмен заявил, что купит 35% акций «Арсенала»: «Наша цель – выиграть ЛЧ и АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Эниимба деньги Футбол

Нигерийский политик и бизнесмен Орджи Узор Калу объявил о намерении приобрести долю в «Арсенале».

«Наши успехи с «Эниимбой» (нигерийский клуб, который становился чемпионом страны, когда Калу занимал пост губернатора штата Абия – Sports.ru) постоянно усиливали мою страсть к футболу.

Будучи столпом африканского футбола, я рассматриваю возможность инвестиций в футбол. Я куплю 35% акций «Арсенала». Наша цель – выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. Так, как мы это делали с «Эниимбой».

Величие заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. Мне нужно 35 процентов «Арсенала», чтобы вернуть трофеи», – заявил бизнесмен.

Калу владеет нигерийскими изданиями Daily Sun и New Telegraph.

На данный момент 97% акций «Арсенала» принадлежат американскому бизнесмену Стэну Кронке.

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