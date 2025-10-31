  • Спортс
  • «Разок прокинул Вернблуму между ног – тот зарядил с локтя в глаз, вылез фингал. Он Тикнизяна довел до слез: «Будешь так играть, поедешь в «Ашан» работать». Гордюшенко о Понтусе
Астемир Гордюшенко рассказал о суровом характере Понтуса Вернблума.

– Ох, как от Понтуса прилетало. Однажды он довел Тикнизяна до слез на тренировке.

Слышали эту историю. Но чтобы прямо до слез?

– Играли пять на пять, Наир – в одной команде с Понтусом. Пару раз ошибся, и Вернблум жестко закипел. Человек люто ненавидел проигрывать. А кому будешь пихать, если не молодому, который еще и ошибается!

Тогда Вернблум сказал Тикнизяну: «Если будешь так играть, то поедешь в «Ашан» работать». Наир воспринимал такое тяжело.

Ты с Вернблумом сталкивался?

– Разок прокинул ему между ног на предыгровой.

Смело.

– Понтус в ответ мигом зарядил с локтя в глаз. Вылез фингал. В итоге Вернблуму сказали извиниться.

Согласился?

– Сам понял, что переборщил. Да и за нас в подобных случаях заступался Игнашевич: «Зачем так грубо?» – сказал экс-полузащитник ЦСКА Гордюшенко. 

«Скажите ему, чтобы пошел в «Ашан» работать». Марадишвили о словах Вернблума в адрес Тикнизяна после тренировки ЦСКА

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
