Евгения Медведева заразилась коронавирусом (телеграм-канал Mash)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заразилась коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.

Сначала фигуристка сдала один отрицательный тест, потом еще два, которые показали, что болезнь прошла. Однако у Медведевой остались симптомы, поэтому она еще раз сдала анализы. В итоге оказалось, что коронавирус не прошел. Сейчас спортсменка находится на карантине.

Ранее двукратный призер Олимпиады-2018 снялась с московского этапа Гран-при из-за того, что не окончательно восстановилась после травмы спины.

В этом сезоне Медведева пока не выступала на соревнованиях из-за проблем со спиной. Фигуристка может принять участие в пятом этапе Кубка России, который пройдет в Москве с 5 по 8 декабря.

Медведева пропустит второй старт подряд: мешает травма спины, после перехода к Тутберидзе сезон под вопросом