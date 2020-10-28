«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 1:0. Сон забил на 5-й минуте. Онлайн-трансляция

В 9-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 5 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ндомбеле, Бергвейн, Кейн.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Лапорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Родри, Ферран Торрес, Габриэл Жезус.
- Предупреждение:
- Сиссоко (42).