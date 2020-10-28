«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 1:0. Сон забил на 5-й минуте. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В 9-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 ноября, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ндомбеле, Бергвейн, Кейн.
Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Родри, Ферран Торрес, Габриэл Жезус.
Предупреждение:
Сиссоко (42).

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