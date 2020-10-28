«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в дерби

В 15-м туре Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Скопинцев дальним ударом открыл счет на 79-й минуте, однако Роман Зобнин на 85-й забил ответный мяч.

«Спартак» с 29 очками идет на 3-м месте, «Динамо» с 27 – на 4-м.

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