«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в дерби

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Футбол

В 15-м туре Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Скопинцев дальним ударом открыл счет на 79-й минуте, однако Роман Зобнин на 85-й забил ответный мяч.

«Спартак» с 29 очками идет на 3-м месте, «Динамо» с 27 – на 4-м.

Спартак – Динамо 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
21 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 79 Скопинцев, 1:1 – 85 Зобнин.
СпартакМаксименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Ларссон, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе.
ДинамоШунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Скопинцев, Нойштедтер, Лесовой, Моро (Каборе, 87), Фомин, Комличенко (Тюкавин, 72), Н`Жи (Грулев, 58).
Предупреждения:
Грулев (76), Нойштедтер (78), Айртон (81), Маслов (84).

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