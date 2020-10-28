«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в дерби

В 15-м туре Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дмитрий Скопинцев дальним ударом открыл счет на 79-й минуте, однако Роман Зобнин на 85-й забил ответный мяч.
«Спартак» с 29 очками идет на 3-м месте, «Динамо» с 27 – на 4-м.
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Ларссон, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе.
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Динамо –
Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Скопинцев, Нойштедтер, Лесовой, Моро (Каборе, 87), Фомин, Комличенко (Тюкавин, 72), Н`Жи (Грулев, 58).
- Предупреждения:
- Грулев (76), Нойштедтер (78), Айртон (81), Маслов (84).