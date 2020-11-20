Гордон Хэйворд – в «Шарлотт», контракт – на 4 года и 120 млн

Свободный агент (30 лет, 203 см) договорился с о четырехлетнем контракте на 120 млн долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Ранее Хэйворд воспользовался опцией в контракте с и вышел из последнего сезона, за который мог заработать 34,2 млн долларов.

Хэйворд провел три сезона за «Селтикс». В минувшем сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, 6,7 подбора и 5,7 передачи.

Однажды Хэйворд уже был близок к переходу в «Шарлотт». В 2014 году он принял предложение «Хорнетс», будучи ограниченно свободным агентом, однако «Юта» повторила предложение и сохранила игрока в составе.

По информации инсайдера Зака Лоу, вчера владелец «Шарлотт» Майкл Джордан лично позвонил Хэйворду, чтобы заключить сделку.

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