Гордон Хэйворд – в «Шарлотт», контракт – на 4 года и 120 млн

Свободный агент Гордон Хэйворд (30 лет, 203 см) договорился с «Шарлотт» о четырехлетнем контракте на 120 млн долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Ранее Хэйворд воспользовался опцией в контракте с «Бостоном» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать 34,2 млн долларов.
Хэйворд провел три сезона за «Селтикс». В минувшем сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, 6,7 подбора и 5,7 передачи.
Однажды Хэйворд уже был близок к переходу в «Шарлотт». В 2014 году он принял предложение «Хорнетс», будучи ограниченно свободным агентом, однако «Юта» повторила предложение и сохранила игрока в составе.
По информации инсайдера Зака Лоу, вчера владелец «Шарлотт» Майкл Джордан лично позвонил Хэйворду, чтобы заключить сделку.
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