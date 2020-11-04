Гол Бруну с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (1:0)

В 9-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Вест Бромвич» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол забил с пенальти на 56-й минуте хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш.
Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 13 очков, вышла на 9-е промежуточное место в таблице. «Вест Бромвич» – 18-й с тремя баллами.
- Дата проведения
- 21 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 56, пенальти Бруну Фернандеш.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Мата (Кавани, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Фред (Мактомини, 84), Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).
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Вест Бромвич –
Джонстон, Таунсенд, Бартли, Иванович (Кровинович, 79), Ферлонг, Сойерс, Диангана (Робсон-Кану, 62), Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Грант (Робинсон, 62).