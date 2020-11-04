Гол Бруну с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (1:0)

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Бруну Фернандеш Футбол

В 9-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Вест Бромвич» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил с пенальти на 56-й минуте хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш.

Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 13 очков, вышла на 9-е промежуточное место в таблице. «Вест Бромвич» – 18-й с тремя баллами.

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
21 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56, пенальти Бруну Фернандеш.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Мата (Кавани, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Фред (Мактомини, 84), Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).
Вест БромвичДжонстон, Таунсенд, Бартли, Иванович (Кровинович, 79), Ферлонг, Сойерс, Диангана (Робсон-Кану, 62), Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Грант (Робинсон, 62).
Предупреждения:
Галлахер (76), Кавани (90).

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