Гол Бруну с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (1:0)

В 9-м туре Премьер-лиги дома победил (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил с пенальти на 56-й минуте хавбек «МЮ» .

Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 13 очков, вышла на 9-е промежуточное место в таблице. «Вест Бромвич» – 18-й с тремя баллами.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги