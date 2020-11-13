Владислав Третьяк: «Наши хоккеисты и фигуристы практически всегда с медалями. Футболисты тоже тянутся за ними»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выступление чемпионки мира в парном катании Марии Петровой и бывшего нападающего сборной России по футболу Дмитрия Сычева в очередном выпуске шоу «Ледниковый период».

Третьяк входит в состав жюри.

«Фигурное катание – это тоже «Красная машина». Наши непобедимые фигуристы, как и хоккеисты, практически всегда с медалями.

Это символ нашей национальной гордости. Футболисты тоже тянутся за нами.

Сычев показал себя настоящим мужчиной. Поднял ее вверх, как флаг, и удержал. Это было потрясающе красиво. Мне очень понравилось», – сказал Третьяк в эфире Первого канала.