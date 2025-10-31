  • Спортс
  Слот о «Ливерпуле»: «Не вижу смысла полностью менять наш стиль игры. Дело не в том, что мы слишком открыты. Мы заслуживали большего против всех, кроме «Пэлас» и «Брентфорда»
Арне Слот не видит смысла радикально менять тактику «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдский клуб проиграл 6 из последних 7 матчей.

Главному тренеру задали вопрос, важно ли сейчас строить игру от обороны, а не концентрироваться на атаке.

«Это противоречит моим убеждениям, но я выигрывал матчи и раньше, например, выездную игру с «Манчестер Сити», которая шла вразрез с моими убеждениями, но во втором тайме нужно было играть именно так.

Я был бы более чем готов адаптироваться к определенным ситуациям, но не думаю, что дело в том, что мы допускали моменты один за другим или что мы слишком открыты. Пожалуй, в каждой игре, кроме матчей с «Пэлас» (0:3) и «Брентфордом» (2:3), мы заслуживали гораздо большего, чем получили, и практически не допускали моментов.

Даже на этой неделе команда, которая играла вместе впервые, допустила всего три больших момента, но, к сожалению, все они были реализованы. Но это потому, что это были большие шансы, а не просто моменты.

Я не вижу смысла полностью менять наш стиль игры, но нам точно нужно играть лучше и не пропускать голы», – сказал Слот

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
