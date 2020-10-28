Юрий Лодыгин: «Половина мира меня узнала по игре в «Зените». Я умудрялся выделяться в том коллективе»

Бывший вратарь оценил период выступлений за клуб из Санкт-Петербурга.

– Как ни крути, период в «Зените» – самая успешная часть вашей карьеры.

– Да. Может, это будет громко сказано, но меня половина мира узнала по игре в «Зените». Это был замечательный период. Этап, который очень сильно помог мне – и в футбольном, и человеческом плане.

До сих пор мне пишут фанаты «Зенита», спрашивают, когда вернусь в команду, ха-ха. Это классно. Не мог представить, что со мной такое может случиться.

«Зенит» – это множество памятных моментов. Чего только стоят игры против «Рубина» и «Мордовии» в лютейший мороз! Про Лигу чемпионов я вообще не говорю. Плюс у нас был коллектив, которому позавидуют многие. И я умудрялся выделяться в этом коллективе. Это тоже приятно.

– Допускаете, что «Зенит» вдруг возьмет и предложит вернуться?

– Не думаю, что это случится. Хотя в футболе возможно все.

– Общаетесь с кем-то из того «Зенита»?

– У нас есть чат в вотсапе. Он существует уже лет 6-7. Там я, Данни, Халк, Витцель, Гарсия, Рондон, Нету и Кришито. Где-то раз в неделю точно списываемся, – сказал Лодыгин.