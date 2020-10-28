«Краснодар» победил «Тамбов» (1:0), прервав серию из 5 поражений благодаря голу Кабелла

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В 15-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Тамбов» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Автором единственного гола стал полузащитник Реми Кабелла.

Победа позволила «Краснодару» прервать серию из 5 поражений в различных турнирах.

Краснодар – Тамбов 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 17 Кабелла.
КраснодарГородов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелла, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 75), Газинский (Вильена, 76).
ТамбовРыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 88), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.
Предупреждения:
Сорокин (32), Ионов (33), Каплиенко (34), Ароян (49), Мартынович (52), Костюков (56), Камболов (70), Рыбин (71), Грицаенко (79), Рамирес (90).
Удаления:
Сорокин (60), Ароян (63).

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