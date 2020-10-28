«Краснодар» победил «Тамбов» (1:0), прервав серию из 5 поражений благодаря голу Кабелла

В 15-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Тамбов» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Автором единственного гола стал полузащитник Реми Кабелла.
Победа позволила «Краснодару» прервать серию из 5 поражений в различных турнирах.
- Дата проведения
- 21 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 17 Кабелла.
-
Краснодар –
Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелла, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 75), Газинский (Вильена, 76).
-
Тамбов –
Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 88), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.
- Предупреждения:
- Сорокин (32), Ионов (33), Каплиенко (34), Ароян (49), Мартынович (52), Костюков (56), Камболов (70), Рыбин (71), Грицаенко (79), Рамирес (90).