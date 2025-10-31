  • Спортс
Генпродюсер «Матч ТВ» о новом контракте с РПЛ: «Продолжим делать наш футбол лучше и доступнее для миллионов болельщиков по всей стране! Это наш флагманский продукт»

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о новом контракте с РПЛ.

Российская Премьер-лига и телеканал «Матч ТВ» объявили о новом четырехлетнем соглашении на трансляции. Сообщалось, что общая сумма договора составит 28,5 млрд рублей. 

«Рады подтвердить, что мы договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей РПЛ. Решение о продлении соглашения было единогласно одобрено на заседании общего собрания РПЛ клубами-участниками лиги. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2029/30.

Для нас это важный шаг. Российский футбол – это флагманский продукт нашего канала, в который мы вкладываем душу все те десять лет, что существует «Матч ТВ».

Вместе с РПЛ продолжим делать наш футбол лучше и доступнее для миллионов болельщиков по всей стране!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
