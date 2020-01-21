Путин о 10-м сезоне Ночной хоккейной лиги: «Проект выполняет важную миссию, способствует популяризации хоккея»

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей открытия 10-го сезона игр Ночной хоккейной лиги.

«С удовлетворением отмечу, что этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов.

Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и поселках создаются новые хоккейные команды, и все больше людей получают прекрасную возможность расширить круг общения, обрести единомышленников, проявить себя на поприще любительского спорта.

Уверен, что 10-й сезон пройдет успешно, станет настоящим праздником для участников, болельщиков, для всех поклонников хоккея в нашей стране», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на его официальном сайте.

Ночная хоккейная лига – российская любительская спортивная организация, созданная в декабре 2011 года по инициативе Путина.

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