Роналду забил 60 голов в Серии А. Это лучший результат в лиге после его прихода в «Ювентус»

«Ювентус» обыгрывает (2:0, первый тайм) в 8-м туре чемпионата Италии.

Дублем в составе туринцев отметился форвард , забивший 7-й и 8-й голы в нынешнем розыгрыше Серии А.

Теперь на его счету 60 мячей в итальянской лиге – это лучший результат турнира с момента трансфера португальца в в 2018 году. Примечательно, что он еще ни разу не стал лучшим бомбардиром сезона – сначала он на 5 мячей отстал от форварда «Сампдории» (26 голов), а спустя сезон – на те же пять голов от нападающего «Лацио» (36).

Подробнее со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.