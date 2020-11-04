Роналду забил 60 голов в Серии А. Это лучший результат в лиге после его прихода в «Ювентус»

«Ювентус» обыгрывает «Кальяри» (2:0, первый тайм) в 8-м туре чемпионата Италии.
Дублем в составе туринцев отметился форвард Криштиану Роналду, забивший 7-й и 8-й голы в нынешнем розыгрыше Серии А.
Теперь на его счету 60 мячей в итальянской лиге – это лучший результат турнира с момента трансфера португальца в «Ювентус» в 2018 году. Примечательно, что он еще ни разу не стал лучшим бомбардиром сезона – сначала он на 5 мячей отстал от форварда «Сампдории» Фабио Куальяреллы (26 голов), а спустя сезон – на те же пять голов от нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле (36).
Подробнее со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.