Энрике о том, что его признали игроком матча с «Краснодаром», а не Глушенкова: «Возможно, Макс и правда был лучшим – решаем не мы. Он самый талантливый российский игрок сейчас, вероятно»

– После того матча (2:0 против «Краснодара» – Спортс’‘) именно вас признали лучшим игроком встречи, и, по слухам, это немного задело Глушенкова. Вы обсуждали это с ним после игры?

– Нет, мы об этом не говорили. Макс потрясающий футболист, возможно, он и правда был лучшим в том матче – решаем не мы, но для меня неважно, кто назван лучшим – я, Макс или кто-то другой. Главное, что все мы боремся за «Зенит», за победу, за то, чтобы команда радовала наших болельщиков. Мы все хотим одного – успеха клуба.

Когда выходишь на поле, думаешь не о личных наградах, а о том, чтобы команда победила. У нас общее стремление, общее понимание, что индивидуальные призы – это второстепенно. Самое важное – чтобы команда побеждала, а болельщики были счастливы, ведь они заслуживают радости за ту поддержку, которую дарят нам и дома, и на выезде.

– Один известный петербургский комментатор Геннадий Орлов недавно заявил, что Глушенков талантливее Андрея Аршавина. Согласны?

– Честно говоря, я не так хорошо знаком с Андреем Аршавиным. Я слышал, что он играл в «Зените», что он легенда клуба и человек, который оставил большой след в истории петербургского и российского футбола, но я не видел его игры, поэтому не могу судить.

– Хорошо, перефразирую. Считаете ли вы Максима Глушенкова самым талантливым российским футболистом?

– Да, конечно. Макс – очень сильный игрок, и он много делает для команды. Я вижу, как он работает, как растет, как помогает партнерам. У него большой талант, отличные футбольные качества и огромное желание развиваться. Думаю, он действительно может считаться одним из лучших игроков в России и, возможно, самым талантливым среди российских футболистов сейчас, – сказал вингер «Зенита ».