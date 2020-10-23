Безголевая серия Дзюбы – 8 матчей и 567 минут

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Безголевая серия нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы достигла восьми матчей.

Форвард не забивает с 26 сентября, когда он сделал хет-трик во встрече с «Уфой» (6:0) в 9-м туре Премьер-лиги. После этого Дзюба не становился автором голов в трех играх в рамках РПЛ, в двух турах Лиги чемпионов и в трех матчах за сборную, включая один товарищеский.

Безголевая серия футболиста достигла 567 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры.

Статистику 32-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

 

 

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