КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Авангард» в гостях у «Динамо», СКА против «Куньлуня»

В очередной игровой день КХЛ примет , сыграет с на выезде, будет противостоять «Куньлуню».

Матч «Йокерит» – «Витязь» перенесен в связи с уходом финской команды на карантин из-за положительных тестов на коронавирус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ