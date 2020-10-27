КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Авангард» в гостях у «Динамо», СКА против «Куньлуня»

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В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» примет «Локомотив», «Авангард» сыграет с «Динамо» на выезде, СКА будет противостоять «Куньлуню». 

Матч «Йокерит» – «Витязь» перенесен в связи с уходом финской команды на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Трактор – Торпедо
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Локомотив
Дата проведения
28 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Сибирь
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Амур
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Динамо Рига
Дата проведения
28 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Авангард
Дата проведения
28 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Куньлунь
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Барыс
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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