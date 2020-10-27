КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Авангард» в гостях у «Динамо», СКА против «Куньлуня»

В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» примет «Локомотив», «Авангард» сыграет с «Динамо» на выезде, СКА будет противостоять «Куньлуню».
Матч «Йокерит» – «Витязь» перенесен в связи с уходом финской команды на карантин из-за положительных тестов на коронавирус.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.