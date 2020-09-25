Светлана Тихановская: «ЧМ-2021 невозможен, пока в Беларуси не остановлено насилие»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила спортсменов, создавших рабочую группу по переносу ЧМ-2021 из Беларуси.

В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве, специалисты по коммуникациям, лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран.

«Спортсмены, спасибо вам.

Вы создали рабочую группу по переносу чемпионата мира по хоккею из Беларуси в другую страну, потому что он невозможен, пока в стране не остановлено насилие», – приводит слова Тихановской белорусская Tribuna.com со ссылкой на ее телеграм-канал.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее Тихановская объявила общенациональную забастовку. 25 октября истек срок ультиматума, который она выдвинула президенту страны Александру Лукашенко. Тихановская потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие, все политзаключенные были освобождены.

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