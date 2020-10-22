Профессор медицины Буриони: «Приветствую Роналду в рядах вирусологов. В матче с окулистами он очень пригодится»

Профессор медицины Роберто Буриони с иронией прокомментировал слова нападающего Криштиану Роналду о тестах на коронавирус.

Португалец не сможет сыграть против «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов, поскольку его тест на коронавирус вновь дал положительный результат. Роналду написал в инстаграме: «ПЦР – это херня».

«Приветствую своего коллегу в расширившихся рядах вирусологов. В матче с окулистами он очень пригодится», – написал Буриони, прикрепив к твиту скриншот комментария форварда.

Отметим, что футболист уже удалил свою запись.