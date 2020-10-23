ЭСК РФС признала, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в игре с «Краснодаром» («Р-Спорт»)

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу судьи Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).
Как пишет «Р-Спорт», ссылаясь на собственные источники, комиссия признала, что арбитр допустил две ошибки, повлиявшие на исход игры.
Утверждается, что судья должен был зафиксировать фол со стороны форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе и не засчитывать гол.
В эпизоде, когда Безбородов зафиксировал фол на защитнике красно-белых Самюэле Жиго, свисток об остановке игры был дан преждевременно.
Судья Кирилл Левников, работавший в этом матче на ВАР, в первом случае должен был подсказать Безбородову, во втором случае он вмешаться в ситуацию не мог.
Оценка Безбородова будет пересмотрена, и это, возможно, скажется на его дальнейших назначениях. Отметим, что он не будет работать на играх 13-го тура РПЛ.
Ранее сообщалось, что Безбородов и Левников отстранены от работы по итогам матча «Краснодар» – «Спартак».
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