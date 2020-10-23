ЭСК РФС признала, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в игре с «Краснодаром» («Р-Спорт»)

Экспертно-судейская комиссия оценила работу судьи в матче 12-го тура РПЛ между и «Спартаком» (1:3).

Как пишет «Р-Спорт», ссылаясь на собственные источники, комиссия признала, что арбитр допустил две ошибки, повлиявшие на исход игры.

Утверждается, что судья должен был зафиксировать фол со стороны форварда Эсекиэля Понсе и не засчитывать гол.

В эпизоде, когда Безбородов зафиксировал фол на защитнике красно-белых , свисток об остановке игры был дан преждевременно.

Судья Кирилл Левников, работавший в этом матче на ВАР, в первом случае должен был подсказать Безбородову, во втором случае он вмешаться в ситуацию не мог.

Оценка Безбородова будет пересмотрена, и это, возможно, скажется на его дальнейших назначениях. Отметим, что он не будет работать на играх 13-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Безбородов и Левников отстранены от работы по итогам матча «Краснодар» – «Спартак».

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